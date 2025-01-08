«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на полуфинал Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: гол «Атлетика» во втором тайме за 1.91.

«В Италии уже определился победитель Суперкубка, и вот теперь Испания, где по традиции новый календарный год открывает мини-турнир за Суперкубок Испании.

У «Барселоны» есть проблемы с заявкой Ольмо, которого они купили летом. Пишут, как раздевалка разочарована, что не удалось пока решить этот вопрос. Расстроены игроки и болельщики, поскольку есть вероятность, что главный трансфер лета может не помочь команде во второй половине сезона.

«Атлетик» в прошлом сезоне выиграл Кубок Испании и сейчас в отличной форме подходит к этому матчу, не проиграв в последних 14 встречах. Однако когда-то эта серия завершится. «Барселона» в Кубке Испании выиграла 4:0, но там соперник был намного ниже классом. До победы в Кубке у «Барсы» были неудачные матчи, в том числе и два поражения.

Предстоящая игра — на вылет, практически за трофей. Многие ждут «эль класико» в финале, но оно будет в любом «Атлетик». В первом круге Примеры «Барселона» со счётом 2:1 выиграла у «Атлетика». Это был тот редкий случай, когда команде из Бильбао удалось забить в ворота сине-гранатовых.

У «Барселоны» есть проблемы со вторыми таймами. Позволяют соперникам ловить себя на контратаках, так как раскрываются, плюс высокая линия обороны. У «Атлетика» всегда была, и сейчас в том числе, очень хорошая физическая форма. «Атлетик» может держать высокий темп и может добавлять во вторых таймах, поэтому второй тайм может чуть-чуть пошатнуть фаворитизм «Барселоны».

В этом матче я поставлю на гол «Атлетика» во втором тайме. Замены и хорошее функциональное состояние должны привести к голу. У «Барселоны» часто замены оказываются неудачными», — приводит слова Гениса «РБ Спорт».