«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на игру Суперкубка Испании 8 января

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: проход «Атлетика» за 2.85.

«Букмекеры считают фаворитом «Барселону». Но я думаю, что у «Атлетика» есть большие шансы пройти дальше. Баски на ходу, они набрали форму. Плюс «красно-белые» – это кубковая команда.

Три года назад они уже играли в полуфинале. И победили «Атлетико». Но в финале уступили «Реалу». Я думаю, нечто похожее будет и сейчас.

«Барселона» находится не в лучшем состоянии. Она забуксовала. Еще эта ситуация с Ольмо, которого запретили зарегистрировать. Безусловно, морально это не лучшим образом сказалось на «Барселоне». И я думаю, в этом плане «Атлетик», который не так часто попадает на такие турниры, пройдет дальше. Ну, или не проиграет в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».