«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на полуфинальный матч Суперкубка Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.90.

«В первом полуфинале Суперкубка Испании «Атлетик» из Бильбао будет играть с «Барселоной».

Команды уже проводили встречи в начавшемся 2025 году. Это были матчи Кубка короля. «Атлетик» Бильбао не без труда, надо признать, прошел далеко не самую сильную команду – «Логроньес». 0:0 в основное время, 0:0 в овертайме и только лишь победа в серии послематчевых пенальти.

При этом Вальверде — тренер «Атлетика» — оставил изначально на скамейке братьев Уильямсов — главных креативных футболистов своей команды. Они появились только по ходу встречи.

Что касается «Барселоны», то она играла против команды «Барбастро». И здесь, наоборот, в стартовом составе можно было увидеть многих важных игроков. Вернулся Рональд Араухо, важнейший в своё время центральный защитник для «Барселоны». В старте выходил Роберт Левандовски, играл Френки де Йонг. В общем, состав у «Барселоны» был, ну, скажем так, практически оптимальным на игру против «Барбастро». И как результат — лёгкая победа со счётом 4:0. Очень уверенно «Барселона» смотрелась на небольшом пятитысячном стадиончике против команды «Барбастро».

Здесь, естественно, совершенно другие условия, другой статус. Это полуфинал Суперкубка, впереди потенциально может быть «эль класико» в финальном матче. Так что «Барселона», конечно, будет максимально собранной и выйдет на поле, я так полагаю, в сильнейшем составе.

Поэтому предположу победу «Барселоны» в основное время. Команда Флика показала в игре против «Барбастро» очень хорошее движение», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».