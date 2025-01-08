«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Вредного букмекера на игру Суперкубка Испании

Эксперт в индустрии беттинга Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.90.

«Чего весь футбольный мир ждет в финале Суперкубка Испании? Конечно же — противостояния «Барселоны» и «Реала», легендарного «эль класико». Уверен, в этом заинтересованы и в Саудовской Аравии (где проходит ещё один Суперкубок — сразу после итальянского), так и в испанской федерации футбола.

Поэтому «Атлетику» из Бильбао нужно совершить настоящий спортивный подвиг, чтобы преодолеть сопротивление злой и мотивированной «Барселоны». Каталонцы потеряли лидерство в Примере и теперь намерены реабилитироваться в Суперкубке — Флику, да и молодёжи, нужен трофей для уверенности. Первый шаг — победа в основное время за 1.90», — приводит слова Прокофьева «Ставка ТВ».