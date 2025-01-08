«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера на матч Кубка лиги

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.70.

Беру чистую победу «Ливерпуля» в полуфинале Кубка английской лиги. Дело даже не столько в силе «красных», хотя она не вызывает никаких сомнений уже довольно давно. Речь скорее в стилистическом удобстве ближайшего соперника – «Тоттенхэма».

«Шпоры» находятся на 12-м месте в Премьер-лиге, пропустили 30 мячей за 20 туров, проиграли в пяти из девяти предыдущих матчей и находятся всё ближе к отставке главного тренера. И вот на таком фоне принимать лучший клуб Европы последних месяцев врагу не пожелаешь.

Постекоглу поставил симпатичный футбол – особенно для нейтральных зрителей. Приверженность атакующему стилю, высокий прессинг, попытка гнуть свою линию независимо от силы и статуса оппонента. Да и любителям ставок хорошо – ведь регулярно залетают исходы на тотал больше.

Вот только для болельщиков «Тоттенхэма» это беда. Да, Кубок лиги – один из немногих реальных шансов на трофей для «Тоттенхэма», но разве команда изменится за один матч при максимально принципиальном наставнике? Я в это не верю. Скорее, положусь на желание и стремление «Ливерпуля» сделать квадрупл.

У «красных» есть возможность взять все трофеи сезона, для начала нужно выйти в финал Кубка лиги. Плюс реабилитироваться за домашнюю ничью с «Ман Юнайтед», иначе кто-то опять заговорит о спаде. Не будь той потери очков, поверить в успех лондонцев было бы проще. А так… С «дьяволами» выступили ниже привычного уровня? Самое время исправляться.

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