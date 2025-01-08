Букмекер «Фонбет» в 2024 году выплатил 12,2 млрд рублей целевых отчислений

Выручка букмекера «Фонбет» в 2024 году превысила 610 млрд рублей, при этом компания выплатила 12,2 млрд рублей целевых отчислений на развитие спорта. Об этом рассказал советник генерального директора «Фонбет» Николай Оганезов в интервью эксперту индустрии Владимиру Прокофьеву.

Он также отметил, что букмекер отправил около 1,5 млрд рублей на реализацию благотворительных программ.

«На реализацию социально-благотворительных программ компания «Фонбет» потратила в 2024 году более 1,5 млрд рублей. Например, только в рамках программы «Доброфон» расходы компании составили свыше 350 млн рублей. Необходимую помощь получили различные фонды, общественные организации, больницы и детские дома», — сказал Оганезов.

Кроме того, рост «Фонбет» по объёму депозитов за ушедший год составил около 40%.

В 2023 году доля рынка компании в легальном букмекерском секторе составляла 35,84%. Исходя из этих данных, Владимир Прокофьев спрогнозировал рост доли рынка «Фонбет» по итогам 2024 года до 37%.