Суперлига и БЕТСИТИ выпустили проморолик к возобновлению чемпионата России по футзалу
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В ролике представлены модели в джерси клубов-участников турнира, яркие голевые моменты, а также футбольный фристайл.
«Насладитесь эстетикой движений, крутым фристайлом, модными джерси, яркими эмоциями и нашим обаятельным амбассадором Ольгой Тигиной. БЕТСИТИ Суперлига — добавим стиля футзалу!» — говорится в подписи к видео в телеграм-канале БЕТСИТИ.
Перед возобновлением сезона на первом месте шёл КПРФ, на одно очко отставал «Норильский Никель», а замыкал тройку призеров «Газпром-Югра», недавний победитель БЕТСИТИ Кубка Лиги.
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