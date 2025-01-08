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«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз и ставки на полуфинал Суперкубка Испании

9 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 7.90 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.