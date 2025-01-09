Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Реала» выйти в финал Суперкубка Испании

Названы шансы «Реала» выйти в финал Суперкубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

9 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Материалы по теме
«Реал» Мадрид — «Мальорка». Ясно-понятно
«Реал» Мадрид — «Мальорка». Ясно-понятно

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 7.90 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет 18%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Итоговый успех «Реала» доступен за 1.22 (80%). Если в финал пробьётся «Мальорка», зайдёт коэффициент 5.00 (20%).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android