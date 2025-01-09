Названы шансы «Реала» выйти в финал Суперкубка Испании

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9 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 7.90 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет 18%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Итоговый успех «Реала» доступен за 1.22 (80%). Если в финал пробьётся «Мальорка», зайдёт коэффициент 5.00 (20%).