«Лада» — «Барыс»: определён фаворит матча КХЛ в Тольятти

9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» примет «Барыс». Встреча пройдёт на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лады» в основное время предлагается с коэффициентом 1.86, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Барыса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Лада» — «Барыс» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.82, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.00. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.