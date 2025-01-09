«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз на полуфинал Суперкубка Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.06.

Карло Анчелотти представляется возможность победить в третьем из четырёх последних розыгрышей Суперкубка Испании. Чего душой кривить, с турнирной сеткой повезло. Для начала в полуфинале нужно победить проводящую один из лучших сезонов в истории «Мальорку». Красно-чёрные расположились на шестой строчке Ла Лиги. Единственное — бо́льшая часть очков набрана с клубами из нижней части турнирной таблицы Примеры. А здесь уровень сопротивления принципиально иной.

На последнем отрезке тактика Аррасате с акцентом на надёжность защиты не шибко эффективна. В предыдущих восьми турах чемпионата Испании четыре поражения против четырёх побед. За этот отрезок «Мальорка» пропустила 13 мячей. Пять получила от «Барселоны» (1:5). Также она разгромно уступила «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании. Состав, впрочем, был далёк от оптимального.

«Реал» в последних четырёх турах Примеры потерял очки только с кусачим «Райо Вальекано» (3:3). Зато победил «Жирону» (3:0), «Севилью» (4:2) и «Валенсию» (2:1). Раззабивался Килиан Мбаппе. По итогам декабря он был признан лучшим игроком «сливочных». Возьмём П1 + тотал больше 2.5 гола. Когда «Реал» в форме, то забивает много. А сейчас «Реал» в форме.