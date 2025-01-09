«Фулхэм» — «Уотфорд»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка Англии «Фулхэм» — «Уотфорд».

Ставка: «Фулхэм» победит и не пропустит за 2.28.

Третий раунд Кубка Англии, две предыдущие стадии соперники пропустили. По статусу лондонцы однозначно выше. Они не просто выступают в АПЛ, но и делают это очень достойно. 30 очков за 20 туров, девятое место в турнирной таблице и действующая серия из восьми матчей без поражений. Тут надо бы добавить, что на упомянутом отрезке «дачники» встречались, например, с «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси».

«Уотфорд» увяз в Чемпионшипе: третий сезон подряд проводит во втором по силе дивизионе Англии. Без успехов. В прошлом году заняли 15-е место, сейчас располагаются на девятой строчке. Зона плей-офф совсем близко, а вот мечтать о прямом повышении в классе однозначно не приходится. В последних турах результаты грустные — три поражения подряд. И четыре — в пяти предыдущих встречах.

Обычно клубы из низших лиг делают ставку на кубки, но здесь ситуация обратная. «Шершням» важнее зацепиться за зону плей-офф и выйти из кризиса, чем преодолеть пару лишних стадий в Кубке страны. «Фулхэм» очень любит ничьи, зато имеет очевидное преимущество в уровне исполнителей, поддержку полных трибун и уверенное положение в АПЛ. Зона вылета аж в 14 очках позади!

На таком фоне лондонцам логично сделать ставку на Кубок Англии. Поэтому ждём от них скорее экспериментального, чем второго состава. И победы, разумеется. Лезть в больше форы не рискнём, после плотного новогоднего календаря гнаться за большим преимуществом опасно. Важнее беречь силы. А вот П1 всухую за 2.28 — это хорошо. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут просматривается.