«Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз на матч в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.05.

У соперников немало общего. Обе команды входят в зону плей-офф, но прежде всего благодаря мощному старту. А в последнее время выступают откровенно слабо. «Автомобилист», например, в 10 заключительных матчах 2024 года потерпел восемь поражений. В новом году вышел на лёд дважды — всухую проиграл «Трактору» (0:2) и накануне одержал долгожданную победу.

Дальше – нюансы. Во-первых, одолели «Барыс», а это худший клуб лиги. Во-вторых, с горем пополам: дожали только в серии буллитов, показывали откровенно невзрачный хоккей и уступили по числу бросков. То есть говорить о каком-то выздоровлении и возвращении результатов образца первой половины ноября не приходится. Хотя положение в таблице устойчивое: 50 очков, пятая строчка на Востоке.

Об «Адмирале» такого не скажешь. «Моряки» идут седьмыми на Востоке, но по потерянным очкам они хуже «Сибири», а запас перед «Нефтехимиком» минимален. Ещё совсем недавно ситуация была гораздо приятнее. А дальше — выездная серия и пять поражений подряд. Тут снова важен контекст: уступали только в одну-две шайбы, дважды ушли в дополнительное время, а среди оппонентов не было пассажиров. «Динамо», СКА, дважды — «Сибирь», а затем «Металлург».

Вероятно, удача несколько задолжала подопечным Леонида Тамбиева. Они явно заслуживали большего. А тут — находящийся в слабой форме «Автомобилист», которому голы в последнее время даются с трудом. При этом на Х2 дают больше «двойки», а ИТБ 1.5 гола «Адмирала» можно взять за 1.67. Две проблемные команды, одинаковое время на восстановление, сильный перекос в линии — пойдём против течения.