«Лада» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лада» — «Барыс».

Ставка: победа «Лады» за 1.88.

После расставания с Олегом Браташом «Лада» предсказуемо начала регрессировать. На последнем отрезке результаты, мягко говоря, не впечатляющие. Проиграны шесть из девяти предыдущих матчей в основное время. Одолели только перестраивающийся «Авангард» (4:3), нестабильный «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (5:0).

Неужели у астанчан дела идут настолько плохо, что они крупно уступили таким тольяттинцам, да ещё и дома? Вопрос риторический. «Барыс» выиграл всего лишь 1 из 17 последних встреч. 14 поражений потерпел по итогам 60 минут. Галым Мамбеталиев защищает подопечных, отмечая постепенный прогресс и трудолюбие молодёжи. А что ему остаётся при таком подборе исполнителей?

У астанчан отсутствует поставленная игра как в атаке, так и в обороне. В предыдущих 17 встречах заброшено только 18 шайб, зато пропущено аж 50. В отдельных случаях они могут прыгнуть выше головы и зацепиться (накануне попили кровушки у «Автомобилиста», но всё же уступили), однако это сугубо разовые вспышки.

В этом соперничестве кризисных команд фаворитом видится «Лада». Всё же у неё дела идут не настолько плохо. Предлагаем заключить пари на лобовую победу тольяттинцев. Они выиграли в основное время все пять последних официальных очных встреч.