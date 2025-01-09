«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.40.

«Реал» Мадрид сыграет с «Мальоркой» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Думаю, тут без шансов для номинальных гостей.

К матчу Суперкубка команда Анчелотти подходит в хорошем расположении духа. Она в 2025 году провела уже две встречи. Сперва в перенесённом туре Ла Лиги «сливочные» одолели «Валенсию» (2:1), благодаря чему заняли первое место, обогнав «Барселону». После этого в Кубке Испании у «Реала» не возникло проблем с «Депортиво Минера» – 5:0.

Теперь серия побед команды насчитывает четыре встречи. Если же брать серию без поражений, то она длиннее – семь игр. Только один раз за этот период коллектив сыграл вничью – 3:3 с «Райо Вальекано». В целом «Реал» набрал ход, сезон для него пока не безупречно проходит. Но в последнее время подопечные Анчелотти почти только выигрывали, они вполне претендуют на победы в нескольких турнирах, в том числе в Суперкубке Испании.

«Мальорка» же в новом году провела только одну игру, и прошла она неудачно. Клуб вылетел из Кубка Испании, причём от слабого соперника – 0:3 с «Пантеведрой». Это была действительно неудачная игра, подопечные Хагоба Аррасате мало контролировали игру, в атаке ничего особо не получалось создавать. Но по этой игре судить о нынешней «Мальорке» не стоит. Потому что клуб в Ла Лиге добивается больших успехов.

Сейчас команда Аррасате идёт в зоне еврокубков в Примере. Причём в топ-6 она уже давно закрепилась. Могла бы «Мальорка» и на большее претендовать, но недавно она потерпела неудачу с «Барселоной» (1:5) и с нижестоящей «Сельтой» (0:2). В остальных же встречах коллектив выигрывал. В том числе одолел он «Валенсию» (2:1), «Жирону» (2:1) и «Хетафе» (1:0).

Друг с другом соперники в этом сезоне играли один раз – в первом круге Ла Лиги. Тогда их встреча завершилась ничьей – 1:1. Но сейчас кубковая игра. Нужна победа, чтобы выйти в финал. В подобных встречах мадридцы не позволяют себе расслабляться. У «Мальорки» мало шансов на успех», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».