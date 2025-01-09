«Сочи» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.75.

«Матч главных аутсайдеров Запада и Востока. Оба соперника сохраняют лишь теоретические шансы на плей-офф и проигрывают сериями. У сочинцев – 12 поражений в последних 13 матчах, причём за это время они уступали не только мощным оппонентам вроде «Локомотива», ЦСКА и «Динамо», но и таким проходным командам, как «Куньлунь» и тот же «Амур». У хабаровчан начиная с 4 декабря — 10 поражений в 11 встречах.

Судя по последним результатам, в обороне обеих команд – проходной двор, поэтому зрители точно увидят больше пяти шайб. Из исходов наиболее вероятным видится минимальная победа ХК «Сочи». Всё-таки тренерский штаб у южан посильнее. Сил побольше – они вышли с новогоднего мини-отпуска 5 января, тогда как «Амур» играет через день начиная с 3-го. Наконец, фактор трибун тоже сыграет за хозяев. В дни длинных каникул дворец в Олимпийском парке всегда собирает много зрителей, в такой атмосфере выше самоотдача и командные эмоции», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».