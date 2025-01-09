«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на полуфинал Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: сухая победа «Реала» за 2.37.

«Второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором чемпион Испании, мадридский «Реал», сыграет с финалистом Кубка Короля, «Мальоркой».

«Мальорка» в нынешнем сезоне очень круто играет, идёт в верхней части турнирной таблицы, и недооценивать эту команду нельзя.

В 1-м туре нынешнего сезона «Реал» сыграл с «Мальоркой». Но, конечно, тот «Реал» сильно отличается от нынешнего «Реала», который уже продышался, и в этом году успел волевыми усилиями в меньшинстве обыграть «Валенсию» на выезде. Лука Модрич наконец забил и «Валенсии», и в кубковом матче, где «Реал» выиграл 5:0. В общем, «Мадрид» сейчас хорош, даже несмотря на кадровые проблемы.

«Мальорка» хороша, средняя, достаточно крепко сбитая команда с плотным составом и хорошим тренером Хагобом Аррасате. Но где «Мальорка» и где «Реал». Я думаю, что никаких сенсаций быть не должно, «Реал» достаточно спокойно пройдёт.

Рискну предположить, что «Реал» выиграет всухую, за это дают изумительный коэффициент 2.37. «Реал» сейчас в хорошем тонусе, а «Мальорка» в первом матче этого года проиграла 0:3 команде, которая ниже классом и ниже дивизионом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».