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«Реал» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на полуфинальную игру Суперкубка Испании

«Реал» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на полуфинальную игру Суперкубка Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.80.

«Все уже в предвкушении новой встречи «Барселоны» и «Реала». Каталонцы прошли в финал Суперкубка, мало кто сомневается, что и мадридцы со своей частью задачи справятся. Не всегда команда Анчелотти демонстрирует цельную игру на протяжении всей встречи, но удаётся побеждать в последнее время. Где-то более уверенно выигрывают, «Валенсию» вот дожали в концовке в меньшинстве. «Мальорка» же начала год с 0:3 в кубковой встрече от «Понтеведры». Это даже не Сегунда, а ещё ниже. Видимо, очень хорошо отдохнули в Рождество.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И я думаю, что у «Реала» здесь никаких проблем не будет. Они уже привыкли к таким выездным турнирам, для них это не в новинку. Недавно ездили на финал Межконтинентального кубка, сейчас — Суперкубок. Все звёзды привыкли к таким гастролям. Для «Мальорки» подобный перелёт будет в новинку. Клуб не избалован матчами в разных уголках света. И это может стать определённой проблемой. Опыт «Реала» выйдет на первый план. Ну и «Мальорка», судя по всему, сейчас не очень здорово готова.

Поэтому поставлю на «Реал» с форой (-2). Должны победить легко и обеспечить нам новое «класико», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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