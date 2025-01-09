«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на игру Суперкубка Испании 9 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.00.

«Мадридский «Реал» продолжает лидировать в испанской Примере и находится в хорошей игровой форме. Подопечные Карло Анчелотти стабильно набирают очки в чемпионате, показывая уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних матчах команда одержала несколько побед, что подтверждает их готовность бороться за титул в Суперкубке.

Особое внимание стоит уделить игре Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Родриго, которые находятся в отличной форме и регулярно создают угрозу воротам соперников.

«Мальорка», напротив, сталкивается с трудностями этой зимой. Команда под руководством Хагобы Аррасате демонстрирует нестабильные результаты. В последнем кубковом матче они потерпели разгромное поражение от «Понтеведры» (0:3), что может негативно повлиять на моральное состояние команды. Да и в целом в последних пяти матчах у команды две победы и три поражения. Однако «Мальорка» уже не раз удивляла фаворитов, поэтому полностью списывать её со счетов не стоит.

С учётом текущей формы «Реала» и проблем «Мальорки», ожидаем уверенную победу мадридцев. Их атакующий потенциал и богатый выбор игроков высокого уровня должны стать ключевым фактором. Поставим на победу «Реала» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».