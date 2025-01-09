Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Суперкубка Испании

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Суперкубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с разницей в один-два мяча за 2.20.

«Суперкубок Испании, так же, как и Суперкубок Италии, будет проходить в Саудовской Аравии, по той же схеме — два полуфинала и финал. Все, конечно же, ждут в финале «Реал» и «Барселону». И мой прогноз на второй полуфинал между «Реалом» и «Мальоркой», разумеется, в пользу королевского клуба.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сомнений нет, что победит «Реал». Но коэффициент на победу будет не очень большой, плюс-минус 1.40. Думать над ставкой «обе забьют» я бы тоже не стал из-за статистики последних шести матчей, в которых «обе команды забьют» сыграла только два раза. Рассматривать тотал больше 3.5 мячей мне тоже кажется рискованным, потому что, если опять же обратиться к статистике, к играм между этими командами, то в последних четырёх матчах три раза был зафиксирован счет 1:0, а в четвёртом был счёт 1:1.

Поэтому предложу посмотреть и подумать над ставкой «победа «Реала» с разницей в один-два мяча» с коэффициентом 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» Мадрид — «Мальорка». Ясно-понятно
«Реал» Мадрид — «Мальорка». Ясно-понятно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android