«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Суперкубка Испании

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с разницей в один-два мяча за 2.20.

«Суперкубок Испании, так же, как и Суперкубок Италии, будет проходить в Саудовской Аравии, по той же схеме — два полуфинала и финал. Все, конечно же, ждут в финале «Реал» и «Барселону». И мой прогноз на второй полуфинал между «Реалом» и «Мальоркой», разумеется, в пользу королевского клуба.

Сомнений нет, что победит «Реал». Но коэффициент на победу будет не очень большой, плюс-минус 1.40. Думать над ставкой «обе забьют» я бы тоже не стал из-за статистики последних шести матчей, в которых «обе команды забьют» сыграла только два раза. Рассматривать тотал больше 3.5 мячей мне тоже кажется рискованным, потому что, если опять же обратиться к статистике, к играм между этими командами, то в последних четырёх матчах три раза был зафиксирован счет 1:0, а в четвёртом был счёт 1:1.

Поэтому предложу посмотреть и подумать над ставкой «победа «Реала» с разницей в один-два мяча» с коэффициентом 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».