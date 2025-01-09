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«Реал» — «Мальорка»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Испании в Джидде

«Реал» — «Мальорка»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Испании в Джидде
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.90.

«Второй полуфинал Суперкубка Испании. Матч между мадридским «Реалом» и «Мальоркой», которая абсолютно по праву заслужила возможность выступать в этом турнире в нынешнем сезоне.

Мадридский «Реал», в отличие от большинства команд испанского чемпионата, уже успел провести сразу несколько матчей в наступившем 2025 году. Это стало возможно благодаря тому, что матч с «Валенсией» был вынесен из-за трагических условий в регионе. Вовремя эту встречу не сыграли, её перенесли на самое начало этого года, и пока для меня это самый содержательный матч, который можно было увидеть в 2025 году. Мадридский «Реал» по ходу второго тайма, уступая в счёте, не забив пенальти, оставшись в меньшинстве, имея один отменённый из-за положения вне игры гол, — всё равно смог добиться победы над «Валенсией», которая сыграла очень хорошо в первом матче под руководством нового главного тренера. Голы в концовке принесли «Реалу» желанный результат. После этого была ещё победа в Кубке над командой «Депортиво Минера» со счётом 5:0. К Суперкубку «Реал» подходит и в хорошем тонусе, и в хорошей форме, что немаловажно.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мальорка», наоборот, в Кубке короля удивила. Она умудрилась проиграть, да ещё и с крупным счётом, в основное время, достаточно скромной команде под названием «Понтеведра» — 0:3. Понятно, что была ротация, но надо сказать, что в этом сезоне под руководством Хагобы Аррасате «Мальорка» смотрится намного лучше, чем в предыдущие годы и по содержанию игры, и по результату. Однако, если учесть статус предстоящего в Саудовской Аравии матча, мадридский «Реал» мне представляется абсолютным фаворитом, который должен добиваться уверенной победы.

Мой прогноз на эту встречу — победа мадридского «Реала» с форой (-1.5). У Мадрида сейчас есть и Мбаппе, и Беллингем, и Винисиус, и молодые, желающие играть как можно больше Эндрик и Арда Гюллер. Поэтому любое сочетание мадридского и «Реала» в полуфинале, мне кажется, должно «Мальорку» переиграть», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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