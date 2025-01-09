«Автомобилист» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 9 января

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Адмирал».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.83.

«Команда Николая Заварухина, которая в первые три месяца регулярки была одним из безоговорочных лидеров чемпионата, с началом зимы угодила в длительный турнирный сюрпляс. И эти качели продолжаются до сих пор. Выйти на стабильный график набора очков не помогла ни большая декабрьская пауза, ни маленькая новогодняя. В 2025-м клуб из Екатеринбурга всё так же лихорадит: безоговорочное поражение в Челябинске и буллиты в Астане, что с учётом нынешних кондиций «Барыса» не назвать приемлемым результатом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Тем не менее фавориты именно этой встречи – хозяева. Во-первых, «Адмирал» на удивление беспомощно играет в гостях. За три последних месяца команда Тамбиева провела полтора десятка выездных матчей – и никого, кроме «Амура» (!), в них не обыгрывала. Во-вторых, в «Автомобилисте» уже начали тревожиться откатом на пятое место Востока – ведь чтобы получить комфортного соперника в первом раунде плей-офф, регулярку надо заканчивать в тройке лучших команд конференции.Так что берём победу екатеринбуржцев, и однозначно низовую (четыре гола на двоих максимум). За прошедший месяц «Автомобилист» лишь дважды за 10 матчей забросил больше двух шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».