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«Лада» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Тольятти
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Барыс».

Ставка: победа «Барыса» с форой (+1) за 1.62.

«Любопытно, но команды 5 января уже встретились друг с другом в Астане, где «Лада» одержала убедительную победу — 5:0. Воу. Но следующий матч «Лада» проиграла с тем же счётом 0:5. Удивительные качели, которые я предсказывал, когда делился своим прогнозом на матч «Трактора» и «Лады». Мы должны понять, что в «Ладе» всё не так просто, и там многое в руках самих игроков и тренеров. Накануне официально команду покинул генеральный директор. Они могут собраться и выдать отличный матч, но на длинной дистанции им сложно. После череды хороших встреч последовала игра в Челябинске. По идее можно ожидать, что против «Барыса» у команды вновь получится показать качественный хоккей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сам «Барыс» после домашнего фиаско с «Ладой» сгонял в Екатеринбург, где умудрился затащить «Автомобилист» в серию буллитов, в которой хозяева оказались сильнее. Восьмое поражение подряд и первое из восьми с набранным очком. Всё не очень хорошо. Когда прерывать серию, если не сейчас? Страхуюсь и беру «Барыс» с форой (+1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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