«Реал» Мадрид — «Мальорка»: во сколько начало матча Суперкубка Испании, прогнозы

9 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 70% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 7.90 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Преодолев спад, мадридский «Реал» отправился на охоту за трофеями. Легко и без хлопот вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поднялся на первую строчку в турнирной таблице Примеры. Правда, по потерянным очкам пока что лидируют соседи — «Атлетико».

Красно-чёрные могут впервые в истории раздобыть путёвку в еврокубки. Они расположились на шестой строчке Ла Лиги. В предыдущих восьми турах чемпионата Испании – четыре поражения против четырёх побед. За этот отрезок «Мальорка» пропустила 13 мячей. Пять получила от «Барселоны» (1:5). Также она разгромно уступила «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании. Состав, впрочем, был далёк от оптимального.

«Реал» в последних четырёх турах Примеры потерял очки только с кусачим «Райо Вальекано» (3:3). Зато победил «Жирону» (3:0), «Севилью» (4:2) и «Валенсию» (2:1).