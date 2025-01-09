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«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз и ставки на матч чемпионата Германии

10 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Дортмунд» финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет действующего чемпиона Германии — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 2.85 — приблизительно 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч дортмундская «Боруссия» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.