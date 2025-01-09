Поставщик данных Sportradar сообщил о снижении числа договорных матчей в 2024 году

Компания — поставщик данных для букмекеров, спортивных лиг и федераций Sportradar опубликовала отчёт за 2024 год на своём официальном сайте. По данным компании, число договорных матчей в ушедшем году заметно снизилось.

Sportradar Integrity Services проанализировал более 850 000 матчей в 70 видах спорта по всему миру в 2024 году. Удалось выявить 1108 подозрительных матчей. Это на 17% меньше, чем в 2023 году.

Больше всего потенциально договорных матчей обнаружили в Европе — 439 матчей. Это на 229 игр меньше, чем годом ранее. 310 матчей выявили в Азии, 245 — в Южной Америке. 69 встреч пришлись на Африку.

Если смотреть на виды спорта, то больше всего потенциально договорных встреч в 2024 году состоялось в футболе — 721 матч. Это на 18% меньше, чем в 2023 году (881).

187 подозрительных игр удалось выявить в баскетболе, 69 – в теннисе, 41 — в настольном теннисе. Замыкает пятёрку самых популярных у организаторов договорных матчей видов спорта киберспорт, в нём зафиксировали 32 потенциально нечестных игры.