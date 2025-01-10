Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» — «Байер»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Германии

«Боруссия» — «Байер»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Германии
Аудио-версия:
Комментарии

10 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Дортмунд» финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет действующего чемпиона Германии — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся
«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 2.85 — приблизительно 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч дортмундская «Боруссия» — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Материалы по теме
«Лацио» — «Комо». Сеск Фабрегас не у дел
«Лацио» — «Комо». Сеск Фабрегас не у дел
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android