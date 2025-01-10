«Лацио» — «Комо»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

10 января в матче 19-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Комо». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Париде Тремолада.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.82, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.90 — около 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Комо» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.