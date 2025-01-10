«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: назван фаворит матча Кубка Англии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.72, что составляет приблизительно 55% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет примерно 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.