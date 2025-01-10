«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер».

Ставка: «Байер» победит за 2.58.

«Бавария» начала терять очки, а у «Байера» одна за другой пошли уверенные победы: выиграны пять предыдущих встреч Бундеслиги. В минувшем туре «фармацевты» разгромили колючий «Фрайбург» (5:1). Это не значит, что «Байер» легко обыграет дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне соперники встречались дважды, обе игры завершились со счётом 1:1. В текущем розыгрыше Бундеслиги жёлто-чёрные ещё ни разу не уступали в Дортмунде. Дома они выступают лучше всех в лиге. Опасно.

Впрочем, дома дортмундцы всё же уязвимы. В предыдущем туре Лиги чемпионов они уступили в родных стенах «Барселоне» (2:3), у которой уже тогда намечался спад. А всего жёлто-чёрные выиграли 7 из 15 матчей Бундеслиги. Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Байера». Сокращение отставания от «Баварии» воодушевляет!

Дортмундцы нестабильны. Непохоже, что им хватит волевых качеств, чтобы остановить набравшего ход действующего чемпиона Германии. Подопечные Нури Шахина располагаются на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Их потолком видится третье место. И то – для получения бронзы и путёвки в Лигу чемпионов нужно прибавлять.