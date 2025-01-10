«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.15.

Унаи Эмери бросает почти все силы на Лигу чемпионов — там бирмингемцы пятые. К побочным турнирам у экс-тренера московского «Спартака» и прошлом сезоне интерес был минимальный. В этом, похоже, ничего не изменилось. Ещё в октябре бирмингемцы вылетели из Кубка лиги Англии на стадии 1/8 финала, уступив дома «Кристал Пэлас» (1:2).

«Вест Хэм», между прочим, в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на одну строчку выше «Кристал Пэлас». Недавние события «молотобойцев» должны встряхнуть и мотивировать. О чём речь? После поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4) «Вест Хэм» расстался с Хуленом Лопетеги. Во-первых, команду должна воодушевить смена тренера. Во-вторых, необходимо исправиться за два подряд фиаско. Отличный стимул.

Предлагаем взять Х2. Вариант для ставки не самый очевидный. В АПЛ дома «Астон Вилла» проиграла только 1 из 11 матчей в родных стенах. Однако одно дело — настрой на игры в первенстве и Лиге чемпионов, и совсем другое — на Кубок Англии и Кубок лиги. Чтобы преуспевать сразу в нескольких турнирах, ресурсов «львам» не хватает.