«Лацио» — «Комо»: прогноз «Чемпионата» на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лацио» — «Комо».

Ставка: «Лацио» победит за 1.84.

Марко Барони есть за что похвалить. Его подопечные лидируют в Лиге Европы, занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А и победили «Наполи» (3:1) в Кубке Италии. Команда из Рима показывает всё более зрелый футбол, становится лучше глубина состава. У «Комо» задачи приземлённее — избежать вылета в Серию В. Пока что эта задача выглядит посильной для Сеска Фабрегаса. Его подопечные занимают 16-ю строчку в турнирной таблице.

Борьба за выживание — почётный мотиватор. В предыдущих пяти встречах клуб из одноимённого города уступил только «Интеру» (0:2). Фабрегаса поражение разозлило. Он заявил, что нуждается в футболистах с характером. Далее последовала уверенная победа над «Лечче» (2:0).

Далеко на одной только мотивации не уедешь. Ресурсов у «Комо» гораздо меньше, чем у «Лацио». В первом круге, например, подопечные Фабрегаса уступили «орлам» разгромно — 1:5. И это на своём поле. А теперь дело будет в Риме. Вряд ли в этот раз римляне победят столь же уверенно. После дерби нужно восстановить запасы энергии и эмоций. Наверняка в их игре проявится усталость. Однако на классе «орлы» должны выиграть. Разница в исполнительском мастерстве велика.