«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» и обе забьют за 3.10.

«Кубок Англии, 1/32 финала – «Астон Вилла» против «Вест Хэма». Важный матч для обеих команд, по причине того, что в еврокубки попасть через чемпионат у них не так много шансов. «Молотки» 1000% эти шансы потеряли. У «львов» шансы ну очень уж невелики, в АПЛ они восьмые. А вот попробовать побороться за Кубок и через него попасть в еврокубки — почему бы нет? Как это сделал, к примеру, в прошлом году «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» в этом сезоне показывает не очень хорошие результаты. Скорее всего, это связано с неудачной покупкой в летнее трансферное окно двух игроков линии атаки, на которых возлагались большие надежды. Я имею ввиду Фюллькруга и Саммервилла. Немец наконец-то восстановился после травмы и в последнем официальном матче забил мяч в ворота противника. Этот гол пока стал для него вторым в этом сезоне за «Вест Хэм». Саммервилл ранее в «Лидсе» забивал в каждом втором своём матче, а сейчас — только один забитый мяч за 19 игр проведённых. Да и защита во главе с опытнейшим вратарем Фабианьски не в ударе. Кстати, он играть не будет сейчас — у вратаря травма. Уж очень много пропускают «молотобойцы» — аж 39 мячей. Поэтому команда и занимает 14-е место в АПЛ.

Так что ставлю на «Астон Виллу», у которой на данный момент всё получается на футбольном поле, особенно на своём. Из пяти игр последних было четыре победы и ничья. Но верю и в то, что «Вест Хэм» забьёт свой гол, надеюсь на Фюллькруга и Саммервилла, если, конечно, они будут играть. Так что победа «Астон Виллы» и обе забьют в основное время с коэффициентом 3.10. Я считаю, что можно рискнуть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».