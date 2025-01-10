«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.36.

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» сыграют в 16-м туре Бундеслиги. Матч может стать одним из определяющих в борьбе за чемпионство для «Байера», который сократил отставание от «Баварии» до четырёх очков. Терять баллы клубу, конечно, нельзя, учитывая, как стабильно «Бавария» их набирает.

Выезд для команды Алонсо будет сложным. «Дортмунд» нестабильный первый круг провёл в чемпионате, да и вообще, у него можно делить сезон на четыре части, на хорошие серии беспроигрышные и безвыигрышные. В общем, всё очень сложно в «Боруссии», потому что Шахин ставит сложный футбол с прессингом и владением, у него есть желание доминировать. «Дортмунд», в общем, показал, что он и большие матчи научился играть.

«Байер» провалил, пожалуй, первые несколько туров, но ближе к декабрю просто набрал невероятную форму и выдал победную серию, много забивал. «Байер» научился удерживать преимущество наконец-то, научился владеть мячом так, чтобы сдерживать соперника, научился играть без Бонифейса, Шик выдал нереальную серию голевую, Вирц в феноменальной форме.

В общем, «Байер» лучше по игре, чем пожалуй, «Боруссия». «Львы» — фавориты матча, на мой взгляд. Исходя из этого, я выбрал прогноз «Байер» не проиграет в Дортмунде и общий тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 2.36.

Я жду результативного матча, других вариантов нет. В Бундеслиге обычно большие матчи получаются голевыми, плюс «Боруссия» может «привезти» себе под прессингом на ровном месте гол. «Байер» хорошо, агрессивно сейчас прессингует, и он в позиционной атаке силён», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».