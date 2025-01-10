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«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.36.

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» сыграют в 16-м туре Бундеслиги. Матч может стать одним из определяющих в борьбе за чемпионство для «Байера», который сократил отставание от «Баварии» до четырёх очков. Терять баллы клубу, конечно, нельзя, учитывая, как стабильно «Бавария» их набирает.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выезд для команды Алонсо будет сложным. «Дортмунд» нестабильный первый круг провёл в чемпионате, да и вообще, у него можно делить сезон на четыре части, на хорошие серии беспроигрышные и безвыигрышные. В общем, всё очень сложно в «Боруссии», потому что Шахин ставит сложный футбол с прессингом и владением, у него есть желание доминировать. «Дортмунд», в общем, показал, что он и большие матчи научился играть.

«Байер» провалил, пожалуй, первые несколько туров, но ближе к декабрю просто набрал невероятную форму и выдал победную серию, много забивал. «Байер» научился удерживать преимущество наконец-то, научился владеть мячом так, чтобы сдерживать соперника, научился играть без Бонифейса, Шик выдал нереальную серию голевую, Вирц в феноменальной форме.

В общем, «Байер» лучше по игре, чем пожалуй, «Боруссия». «Львы» — фавориты матча, на мой взгляд. Исходя из этого, я выбрал прогноз «Байер» не проиграет в Дортмунде и общий тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 2.36.

Я жду результативного матча, других вариантов нет. В Бундеслиге обычно большие матчи получаются голевыми, плюс «Боруссия» может «привезти» себе под прессингом на ровном месте гол. «Байер» хорошо, агрессивно сейчас прессингует, и он в позиционной атаке силён», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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