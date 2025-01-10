«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз Виктора Гусева на игру Бундеслиги

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Байер».

Ставка: гол Вирца за 3.29.

«Байер», набравший ход в Бундеслиге, ещё ни разу не выигрывал у Дортмунда при своём мегауспешном тренере Хаби Алонсо. Даже в минувшем чемпионском для себя сезоне Леверкузен дважды завершил матчи с «Боруссией» вничью — 1:1. Сейчас «Байер» — второй в таблице, в четырёх очках от «Баварии», которую, кстати, сумел в Мюнхене выбить из розыгрыша Кубка страны. Впечатляет и его серия из восьми побед подряд в разных турнирах.

Четыре мяча Патрика Шика и ставший победным (при счёте 1:0) гол Флориана Вирца в ворота «Фрайбурга» принесли «Байеру» успех в предыдущем туре чемпионата (5:1). На счету чеха уже девять голов, причём забивает он подряд уже в шести матчах, когда выходил на поле в основном составе. У Вирца, признанного в прошлом сезоне лучшим футболистом Бундеслиги, в 15 турах нынешнего уже семь забитых и семь результативных передач.

При этом атаке леверкузенцев будет не хватать ключевой фигуры: впервые в чемпионате из-за травмы пропустит матч хавбек Гранит Джака (2+5).

У «Боруссии», которая в результате гостевой победы над «Вольфсбургом» поднялась на шестое место, отметим созидательные действия Юлиана Брандта. При его участии команда в течение пяти минут первого тайма провела три мяча, а в итоге, даже несмотря на удаление хавбека Паскаля Гросса, победу не упустила — 3:1. Здесь стоит обратить внимание на не отметившихся голами в предыдущем туре, но возглавляющих список бомбардиров клуба Серу Гирасси (6:1) и Джейми Гиттенса (5+3), который, в частности, открыл счёт в ноябрьской игре с «Баварией» (1:1) Дортмунд до поездки в Вольфсбург не мог добиться успеха в трёх матчах чемпионата подряд, трижды сыграв вничью. Вторая победа подряд помогла бы закрепиться в еврокубковой зоне.

Эта цель и известный всему футбольному миру настрой трибун дортмундского стадиона могут заставить хозяев, презрев характерную для них осторожность в игре с сильными соперниками, бросить большие силы в атаку. Что даст ответный шанс гостям, в частности, Вирцу (кстати, ещё и пенальтисту «Байера»). Ведь внимание защитников будет отвлекать мощный и опасный на острие Шик.

Дополнительным стимулом для Флориана станет и нереализованный 11-метровый в игре против «Фрайбурга». Ставим на его гол», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».