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«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Германии

«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Германии
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Байер».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.83.

«Боруссия» из Дортмунда проводит очередной неоднозначный сезон. С приходом Нури Шахина от команды ждали многого. В Лиге чемпионов всё неплохо, девятое место и приемлемый календарь, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала. А вот в Бундеслиге всё совсем неоднозначно. В последнем перед перерывом туре «Боруссия» одержала лишь первую гостевую победу в чемпионате Германии, потому после 15 матчей дортмундцы лишь шестые и отстают от лидера на 11 очков.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» защиту титула начал неуверенно, сказался «эффект второго сезона», да и параллельно с Лигой чемпионов было непросто. В еврокубке всё неплохо, 13 очков, четвёртое место и неплохой календарь, чтобы рассчитывать на прямую путёвку в 1/8 финала. В Бундеслиге серия из пяти побед вывела Леверкузен на вторую строчку, и отставание от «Баварии» четыре очка. Её же команда Алонсо ещё и выбила в Кубке Германии.

В Бундеслиге самая долгая пауза из топовых европейских чемпионатов, но уже не как раньше — больше месяца, а всего три недели. Но пошла ли эта пауза кому-то на пользу? «Боруссия» наконец-то победила на выезде, а «Байер» набрал крейсерский ход. В любом случае от противостояния этих команд мы ждём яркого футбола с голами, хотя в последних четырёх матчах ни разу не пробивали верх, пора бы менять традицию», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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