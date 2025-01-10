«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.68.

«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сойдутся в 1/32 финала Кубка Англии. Я тут склоняюсь к успеху хозяев поля, которые лучше проводят сезон. А «молотки», кажется, сами себя приговорили, если учитывать события, которые произошли у них на днях.

Решило руководство «Вест Хэма» уволить Лопетеги с поста тренера. Оно и не так удивительно. Слабо сезон проводит клуб, чаще терпит неудачи, чем добивается успехов. Даже в АПЛ у него девять поражений, шесть побед и пять ничьих. В таблице команда давно идёт ниже середины, не так далеко от зоны вылета. А тренер был нанят прошлым летом, но вообще никакого прогресса не произошло.

Всего одна победа в активе «Вест Хэма» в пяти последних матчах, да и та – над «Саутгемптоном», борющимся за выживание сейчас. В остальных встречах «молотобойцы» терпели неудачи – они крупно проиграли «Ливерпулю» (0:5) и «Ман Сити» (1:4), а также поделили очки с более равными соперниками – 1:1 с «Брайтоном» и «Борнмутом».

На фоне соперника у «Астон Виллы» дела идут намного лучше. Хотя, думаю, сами подопечные Эмери результатами пока не особо довольны. В АПЛ они идут на восьмом месте, за пределами зоны еврокубков, пусть и разрыв с вышестоящими соперниками у «львов» не такой большой – одна-две победы и «Вилла» может попасть в топ-6.

Но вот именно выигрывала команда Эмери не так уж часто в последнее время. В пяти турах она одолела только «Ман Сити» (2:1) и «Лестер» (2:1). В остальных встречах «львы» терпели неудачи – 1:2 от «Ноттингем Форест», 0:3 от «Ньюкасла» и 2:2 от «Брайтона».

Всё же я тут отдаю предпочтение хозяевам поля. Да, «Астон Вилла» небезупречно выступает, точно не так хорошо, как в прошлом сезоне. Но всё же её уровень выше, чем у нынешнего «Вест Хэма», который ещё и на днях без тренера остался.

Ставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 1.68», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».