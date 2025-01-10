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«Торино» — «Ювентус»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

11 января в матче 19-го тура итальянской Серии А «Торино» примет «Ювентус». Туринское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Микаэль Фаббри.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 5.10 — 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Торино» — «Ювентус» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.