«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Англии 10 января

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.35.

«Астон Вилла» под руководством Эмери стала очень сильной командой, и дома «львы» просто загрызают оппонентов. Да, «Вилла» не в лучшей форме, к защите много вопросов. Это единственная команда в АПЛ, которая находится в топ-10 с отрицательной разницей мячей.

«Вест Хэм» не дотягивает до ожидаемого уровня. Последние две игры АПЛ просто катастрофа, правда, и соперники были серьёзные. Тем не менее тренер уволен, а у команды начинается новая жизнь.

Думаю, мы увидим осторожный футбол с большой ротацией составов. Моя ставка – тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.35», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».