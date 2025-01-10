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«Куньлунь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Куньлунь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Три недели назад эти соперники встречались в Москве, и ЦСКА на протяжении почти что половины матча позволял гостям даже вести в счёте. Теперь армейцы вряд ли будут в столь же благодушном настроении. 2025-й красно-синие начали скверно: 3:6 в Питере, 1:4 в Ярославле и 0:2 в Минске. Серия из трёх поражений подряд – уже повод для нервозности, а уж осечка в Мытищах и вовсе накалит обстановку внутри клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому ЦСКА сделает всё, чтобы прервать неудачный тренд и уверенно победить. Скорее всего, это им удастся. Сегодняшний «Куньлунь» — команда куда более низкого уровня. Да, под настроение они могут выдать несколько удачных матчей подряд. После той самой декабрьской осечки в Москве они добились серии из пяти побед. Вот только соперниками «Куньлуня» были явные аутсайдеры из Астаны и Хабаровска, валящееся «Торпедо», нестабильный «Спартак» и «Витязь», с которым справились только в овертайме. Теперь оппонент команды Кравца куда сильнее. Армейцы выиграют не только уверенно, но и ярко. В матчах этих соперников часто бывает много заброшенных шайб, вот и теперь их будет минимум шесть», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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