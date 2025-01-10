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«Райо Вальекано» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Райо Вальекано» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Сельта».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Матч между «Райо Вальекано» и «Сельтой» состоится в рамках чемпионата Испании.

«Райо Вальекано» демонстрирует достаточно стабильную, но не самую яркую игру. В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды сыграла вничью в Ла Лиге и Кубке страны.

Испания — Примера . 19-й тур
10 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сельта», в свою очередь, набрала впечатляющую форму. В последних пяти матчах в разных турнирах команда одержала четыре победы. Особенно выделяется победа над «Саламанкой» в Кубке Испании со счётом 7:0. В Ла Лиге команда также этой зимой показывает уверенную игру, что позволяет ей постепенно подниматься в таблице.

История противостояний между этими командами говорит в пользу «Сельты». В последних шести очных матчах «Райо Вальекано» ни разу не смог забить в ворота «Сельты». При этом четыре из этих встреч завершились вничью.

В составе «Сельты» из-за травм не смогут сыграть Михайло Ристич и Фернандо Лопес. У «Райо Вальекано» в лазарете находится ряд футболистов, в том числе Хамес Родригес, Рауль де Томас и Хони Монтьель.

Встречи этих двух команд в последние годы редко бывают результативными, поэтому есть высокая вероятность повторения подобного сценария. Поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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