«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 января

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.00.

«Сомнений в исходе этого матча нет. «Локомотив» — явный фаворит и должен победить с уверенной разницей в счёте. Перед Новым годом ярославцев чуть-чуть потряхивало, но небольшая пауза помогла перезарядить батарейки. На свежих постпраздничных эмоциях команда Никитина не оставила шансов ни ЦСКА (4:1), ни «Витязю» (3:0). В противостоянии с ней у спартаковцев минимум шансов на достойный исход.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ведь свежая победа красно-белых в Питере – вовсе не повод переоценивать их силы. Не настолько мощна команда Жамнова, просто позавчера её соперник допустил слишком много грубых ошибок. «Локомотив» таких подарков делать не будет. И разгуляться атаке гостей тоже не даст. Зрители точно не увидят больше пяти заброшенных шайб в этом матче, причём на счету «Спартака», как видится, будет максимум одна», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».