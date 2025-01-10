Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 января

«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 января
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.00.

«Сомнений в исходе этого матча нет. «Локомотив» — явный фаворит и должен победить с уверенной разницей в счёте. Перед Новым годом ярославцев чуть-чуть потряхивало, но небольшая пауза помогла перезарядить батарейки. На свежих постпраздничных эмоциях команда Никитина не оставила шансов ни ЦСКА (4:1), ни «Витязю» (3:0). В противостоянии с ней у спартаковцев минимум шансов на достойный исход.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ведь свежая победа красно-белых в Питере – вовсе не повод переоценивать их силы. Не настолько мощна команда Жамнова, просто позавчера её соперник допустил слишком много грубых ошибок. «Локомотив» таких подарков делать не будет. И разгуляться атаке гостей тоже не даст. Зрители точно не увидят больше пяти заброшенных шайб в этом матче, причём на счету «Спартака», как видится, будет максимум одна», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android