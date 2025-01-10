«Динамо» Минск — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Сибирь».

Ставка: ТМ 5 за 1.97.

«Минчане — одна из самых горячих команд в КХЛ на рубеже 2024 и 2025 года. 10 января они на своём льду примут очередных гостей, на этот раз из Новосибирска. Команды встречались друг с другом 2 декабря, буквально месяц назад, и тогда в Новосибирске в сверхрезультативном матче победу одержали «зубры» (5:4). Как всё сложится на этот раз?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Минчане за последние 10 матчей (за декабрь и январь) потерпели всего одно поражение в основное время и ещё одно поражение состоялось в овертайме, во всех остальных матчах были победы. Проиграли дома «Торпедо», которое при Ларионове именно на домашней арене минчан просто непобедимо. И было поражение от «Спартака» в рамках международной экспансии КХЛ, когда матч состоялся в Ташкенте, перед которым были трудности с вылетом из Казани. Как видите, все чётко у хозяев, и перед игрой они для меня фавориты.

Что касается новосибирцев, то этот матч в Минске станет очередным в рамках продолжающейся выездной серии. Новосибирцы с 23 декабря по 4 января провели пять игр и одержали победу во всех. После победы в Уфе последовало два поражения: в Нижнекамске (1:2) и Нижнем Новгороде (0:2). Есть проблемы с голами, есть проблемы в обороне. В матче против «Торпедо» соотношение бросков в створ по итогам матча было 50:19 в пользу команды Игоря Ларионова. Есть ли силы на заключительный матч в рамках выезда после трёх подряд игр через день? По идее, после поражений Епанчинцеву иногда удаётся встряхнуть команду, но это тоже происходит не всегда.

В какой-то момент я думал поставить в этом матче на ничью в основное время, но, хорошенько подумав, решил, что это очень большой риск и каких-то явных предпосылок к этому нет. Более того, вратари у обеих команд в порядке, в обороне тоже есть умельцы, особенно у минчан, так что кажется, что мы можем рассчитывать на «низовой» исход матча», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».