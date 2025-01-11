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«Боруссия» М — «Бавария»: букмекеры оценили шансы в матче Бундеслиги

11 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет около 68% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 7.00 — приблизительно 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет около 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.