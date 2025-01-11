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Букмекеры оценили шансы клуба из 4-го дивизиона пройти «Ливерпуль» в Кубке Англии

11 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Аккрингтон Стэнли». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 15:15 мск.

«Аккрингтон Стэнли» занимает 19-е место в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.05, что равно приблизительно 92% вероятности.

Победа «Аккрингтона» оценивается коэффициентом 31.0 — в районе 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 16.0, что составляет примерно 5%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Аккрингтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Заключить пари на проход «Аккрингтона» в следующую стадию предлагается за 22.0 (около 4%).