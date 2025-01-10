«Нант» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Нант» — «Монако».

Ставка: победа «Монако» за 1.82.

После двух поражений от «ПСЖ» (2:4 в первенстве и 0:1 — в игре за Суперкубок) «Монако» нужна эмоциональная разгрузка. Матч с «Нантом» — то, что надо. Соперник удобный. Монегаски выиграли 8 из 12 последних очных встреч в Лиге 1. Четыре другие ознаменовались ничьими. Правда, придётся обойтись без Александра Головина — у него травма.

«Нант», наоборот, на последнем отрезке сезона прибавил. В четырёх предыдущих матчах Лиги 1 сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) и «Лиллем» (1:1), победил «Ренн» (0:1), а также на выезде уступил «Бресту» (1:4). Тому самому, что наводит шороху в Лиге чемпионов. «Канареек» подстёгивает борьба за выживание. Уже всё не так очевидно, не правда ли?

И всё же монегаски — фавориты. Опытный Ади Хюттер что-нибудь придумает. Ему не впервой обходиться без подспорья Головина. В прошлом сезоне россиянин немало пропустил из-за травм. Ресурсов у «Монако» гораздо больше, чем у «Нанта», рисунок игры привлекательнее. Плюсуем историю очных встреч и на выходе получаем отличные шансы на победу гостей.