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«Милан» — «Кальяри»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Милан» — «Кальяри»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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В субботу, 11 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 20-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 9.40 (10%), а ничью можно найти в линии с коэффициентом 5.60 (18%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сан-Сиро». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

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