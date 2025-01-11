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«Удинезе» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Удинезе» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Удинезе» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит + тотал меньше 5.5 гола за 1.77.

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Да, команда из Удине стабильно бьётся за очки в каждой встрече и заслуживает звание крепкого середняка чемпионата Италии. Идёт не так уж далеко от еврокубковой зоны в турнирной таблице и потерпела всего одно поражение за пять последних туров. Однако с «Аталантой», которая до ничьей с «Лацио» не теряла очки на протяжении 11 туров, это не сравнится.

Бергамаски не имеют особых кадровых потерь. Кроме того, в матче Суперкубка Италии тренерский штаб выставил смешанный состав. Некоторые ведущие футболисты остались на скамейке, получили отдых. К предстоящему противостоянию в Удинезе должны быть готовы. Потому, выходит, у хозяев вменяемых шансов на что-то рассчитывать просто нет.

В качестве ставки заманчиво выглядит победа «Аталанты» через тотал меньше 5.5 мяча. В успехе гостей сомнений нет, но и ждать голевого парада не приходится. Бергамаски в последнее время подуспокоились, сбавили обороты. Но и удинцы на своём поле вряд ли будут многое позволять. Кроме того, более пяти голов на двоих за 10 очных встреч с 2019 года соперники забивали лишь раз. В этот раз гостям хватит и пары безответных мячей — 2:0.

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