«Торино» — «Ювентус»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Торино» — «Ювентус».

Ставка: точный счёт 0:1, 0:2 или 0:3 за 2.50.

«20-й тур Серии А — «Торино» против «Ювентуса». Хозяева поля начали чемпионат очень резво — три победы и две ничьих. А потом что-то сломалось. И сейчас у клуба всего лишь одна победа в последних десяти матчах при пяти поражениях. Итог — 11-е место и всего четыре очка от зоны вылета в Серию В.

А тут к ним приезжает «Ювентус», который ещё ни разу в чемпионате не проигрывал. Но при этом он только лишь пятый в таблице, слишком уж много ничейных результатов. Да ещё и не в хорошем настроении приедут подопечные Мотты после поражения от «Милана» в полуфинале Суперкубка Италии, который проходил буквально совсем недавно.

Уверен, «Юве» точно не проиграет. Статистика последних семи домашних матчей у «Торино» с «Ювентусом» такова — пять побед «старой синьоры» со счётом 1:0 и две ничьих – 2:2 и 0:0.

Поэтому считаю, что «Ювентус» победит, оставив свои ворота в неприкосновенности — счёт 0:1, 0:2 или 0:3 за 2.50. Думаю, очень неплохой коэффициент, и уверен, что сыграет тут», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».