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«Милан» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии А

«Милан» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии А
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Милан» — «Кальяри».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.00.

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После победы в Суперкубке миланский коллектив возвращается домой, и самая трудная задача, пожалуй, будет заключаться в быстром восстановлении. Благо соперник более чем подходящий. «Кальяри» без Клаудио Раньери — глубокий аутсайдер чемпионата Италии, который борется за выживание. Пока шансы есть, но форма удручает.

За пять последних туров «Кальяри» набрал всего три очка из 15 возможных. Сделать это получилось благодаря победе над «Монцей» (2:1) в последнем туре. Только не спешите делать выводы. Соперник на 63-й минуте остался в меньшинстве, ресурсов на последний штурм не хватило. Счёт по игре вполне мог быть равным.

В остальном у «Кальяри» — сплошные поражения. При этом туговато с реализацией моментов. Даже на данном отрезке у подопечных Давиде Николы всего три забитых мяча, два из которых случились в последней встрече. На старте сезона всё тоже было не очень хорошо. А с таким оружием делать в Милане особо нечего.

Три последние встречи «Милана» и «Кальяри» на «Сан-Сиро» завершились с общим счётом 13:3. Гости, конечно, умудрились затолкать по одному мячу, но в каждом случае проигрывали с разницей минимум в три. Теперь тоже могут отличиться, с учётом накопившейся усталости хозяев. Однако разница в счёте снова может быть большой. Ждём что-то вроде 3:1.

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